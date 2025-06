Obra da infraestrutura já começa dar resultado nos dias chuvosos na Alexandre Lisboa

No último mês, a Prefeitura de Alegrete em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, começou a primeira parte da obra pluviométrica da Alexandre Lisboa. A obra contempla a instalação de uma nova rede coletora, com tubulação superior, para ampliar a captação da água da chuva.

Mesmo com as fortes chuvas que atingiram o Município, o sistema de drenagem já deu resultado com pouco acúmulo de água nos dias mais chuvosos. Em frente a Blackout Bar, está a água da própria enchente do Rio Ibirapuitã que faz parte do crescimento natural do afluente de Alegrete.

A obra seguirá em demais etapas a fim de resolver esse problema crônico que há anos vem causando impacto principalmente no sistema de infraestrutura e de mobilidade urbana no Parque dos Patinhos.

“Antes com 10m, 12m, o local já se encontrava bem superior com nível de água, estamos na primeira etapa do sistema de drenagem, com certeza, as próximas atividades continuarão para melhorar o sistema de drenagem da via”, comemorou o secretário Caco.

Serão instaladas quatro novas caixas de captação pluvial para melhorar o escoamento e direcionamento da água, reduzindo os impactos causados pelas chuvas intensas, como o bloqueio da via. A secretaria de Infraestrutura conta com apoio da secretaria da mobilidade urbana, secretaria de agricultura e do Exército Brasileiro.