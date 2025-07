Obra da parte interna do Centro Cultural de Alegrete já foi concluída

O Centro Cultural de Alegrete, local referência para apresentações de escolas, shows e outros eventos está passando po revitalização. A primeira parte da obra que inclui a reforma de parquês, estofados e palco já esta pronta. Até agora já foram investidos 387 mil reais.

O Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterres, informa que a segunda fase da reforma que inclui o telhado já está na fase em que o pregoeiro habilita as empresas. Ele disse que será trocado todo o teto, assim como serão feitas melhorais nas salas da biblioteca e nos banheiros do Centro Cultural. Só nesta parte serão investidos mais 524 mil reais. A previsão é que em torno de 60 a 90 dias essa obra seja concluída.

História do Centro Cultural

O Centro Cultural de Alegrete, conhecido como Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, foi idealizado na gestão do então prefeito Piola e recebeu a denominação em homenagem ao ex-prefeito José Rubens Pilar. O local abriga o Memorial Adão Ortiz Houayek, que preserva a memória de figuras importantes da história política e administrativa do município. O Centro Cultural também promove atividades culturais e artísticas, como exposições e eventos, e busca preservar e difundir o patrimônio histórico e cultural da região.

O Centro Cultural Adão Ortiz Houayek é um espaço dedicado à preservação e divulgação do patrimônio cultural de Alegrete. Ele abriga o Memorial Adão Ortiz Houayek, que reúne documentos e objetos relacionados à trajetória do ex-prefeito e outras figuras relevantes para a história da cidade. Além disso, o centro cultural promove eventos, exposições e atividades que celebram a cultura local, como shows de música nativista, apresentações de danças típicas e atividades relacionadas ao universo campeiro.

A história do CC se confunde com a história da própria cidade de Alegrete, que tem suas raízes na formação do Rio Grande do Sul e na Revolução Farroupilha. Alegrete é conhecida por sua rica tradição gaúcha, com forte influência dos CTGs (Centros de Tradições Gaúchas), que preservam as manifestações culturais locais, como as danças típicas, o uso do chimarrão e a música nativista. O centro cultural, portanto, é um ponto de encontro para a comunidade, onde as tradições são celebradas e o patrimônio cultural é valorizado.