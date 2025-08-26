Obra da rede de energia elétrica na Casa do Estudante vai possibilitar a ocupação do local da Unipampa

As iniciativas, que somam um investimento de mais de R$ 689 mil, visam garantir mais qualidade de vida e bem-estar para alunos e funcionários.

Os projetos incluem a construção da entrada de energia elétrica da Casa do Estudante, que permitirá a futura ocupação do local. O prazo de execução dessa obra é de 150 dias. A outra iniciativa é a reforma e melhorias no Restaurante Universitário (RU), com um prazo de 180 dias para conclusão.

Com a reforma do RU, os discentes beneficiários dos programas de permanência receberão um auxílio-alimentação no valor de R$400,00 durante o período da obra.

As obras são financiadas com recursos próprios da Unipampa e do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A entrega das ordens de serviço contou com a presença da Reitoria, da Propladi e da direção do Campus Alegrete, que estiveram reunidos com as empresas responsáveis pelos projetos.