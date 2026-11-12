Obra de aumento da Emei Nossa Senhora das Graças tem prosseguimento

Uma das grandes demandas da área de educação do Município são as vagas na educação infantil, nas conhecidas EMEIs. Uma região da cidade que será comtemplada com aumento de uma escola de educação infantil, é a da parte Sul da cidade.

A Prefeitura de Alegrete segue acompanhando os trabalhos que serão determinantes para o melhor atendimento das crianças daquela região de Alegrete.

A ampliação da EMEI Nossa Senhora das Graças, localizada no Bairro Piola, está em pleno andamento. Com investimento de R$ 879 mil, a obra contempla a construção de três novas salas de aula, sanitários adaptados, fraldário, refeitório, cozinha e espaços de apoio.

Esse investimento conta com R$ 105 mil de emenda impositiva do vereador Cléo Severo Trindade.

A ampliação vai proporcionar mais estrutura, conforto e melhores condições de atendimento às crianças do Bairro Piola e e outros bairro próximo com José de Abreu, Renascer e outros do outro lado do trevo principal da BR 290.