Obra do Pergolado da Praça Nova será finalizada em fevereiro, prevê prefeitura

A obra do Pergolado, da Praça Nova, está com o serviço paralisado. Há dias, confrades do Grupo da Praça Nova questionam a morosidade da obra. O arquiteto Adolfo Grillo fez uma postagem em sua rede social, criticando a demora em relação à entrega da obra por parte da prefeitura.

“Nós, da Confraria da Praça Nova, deveremos ter a lucidez e responsabilidade de ter motivado e conquistado o evento, e evitar de ter que provar do próprio veneno. A morosidade da realização e conclusão do Pergolado Público, mobiliário urbano, cuja ideia central é a conexão de nossas intenções com a comunidade alegretense, transformando em espaço de convivência coletiva, além de contemplação, com alternativas de várias utilizações (inclusive, se necessário, para abrigar ou expor mendigos), justificando o real propósito de nossa ocupação do espaço público e democrático (prática que exercemos de maneira salutar e bom convívio há mais de 20 anos), passou a ser um tormento duvidoso, pois o Pergolado já deveria estar sob domínio/entregue ao Poder Público. A justificativa do atraso apenas pela Pandemia”, descreveu o profissional.

A reportagem do PAT entrou em contato com o secretário de infraestrutura Mário Rivelino, que explicou a paralisação da obra no Pergolado. Segundo o secretário, a firma responsável pela obra é a Pórtico Engenharia, e ainda será necessário a remoção do piso para ser refeito novamente.

De acordo com o programado com a empresa, a prefeitura informa que o retorno será a partir de hoje, dia 7 de fevereiro. O motivo da paralisação da obra foi de que muitos funcionários testaram positivo para Covid-19. Rivelino reitera que o serviço que falta para conclusão da obra não ultrapasse três dias.

O Deputado Federal Paulo Pimenta, destinou emenda parlamentar para revitalização do local, incluindo a construção do Pergolado, que depois de pronto será doado pela Confraria à comunidade. O projeto do Pergolado foi idealizado pelo engenheiro Ascânio Moura no ano de 2015. A Pórtico engenharia é da família de Ascânio e a sede da Confraria será no Pergolado.