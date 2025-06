Obra do Pórtico da Zona Leste entra em fase final

Há cerca de seis meses, o Pórtico de entrada de Alegrete, está em obras. Acontece que após a conclusão de algumas etapas, a atividade começa entrar em sua fase final e tem estimativa de término para sessenta dias na Zona Leste.

A empresa Kadu Construções e Empreendimentos LTDA foi vencedora do processo licitatório promovido pela administração municipal e está executando a obra como um todo. O valor do projeto está estimado em aproximadamente R$ 1.040.000,00.

O Pórtico Turístico de Alegrete tem como principal característica a incorporação de elementos que fazem referência ao Canto Alegretense, contribuindo assim para a preservação e promoção da cultura local. Além disso, o projeto inclui um cuidado com ajardinamento, que contará com uma floreira de piso, construída com pedras mouras e adornada com flores de tuna.

Segundo a secretária de planejamento, Érica de Vargas, ainda restam algumas atividades que estão sendo realizadas pela empresa. Acabamentos, acessibilidade, estacionamento e outras funcionalidades, restam para a conclusão do Pórtico em Alegrete.

Fotos: Alair Almeida