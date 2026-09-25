Obras alteram o tráfego na ERS-507 e ERS-566; motoristas devem redobrar a atenção

Motoristas que trafegam por essas rodovias devem ficar atentos às condições de circulação em trechos das rodovias, ERS-507 e ERS-566, onde há obras em andamento e bloqueios parciais. Os locais estão sinalizados para orientar o trânsito e garantir a segurança de motoristas e trabalhadores.

Nesta semana foram realizadas vistorias técnicas nos três trechos. Os serviços abrangem a construção de uma nova ponte sobre o Arroio Capivari, na ERS-507, em Alegrete; e a pavimentação da ligação entre Alegrete e Maçambará, na ERS-566. As obras são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

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Na ERS-507, em Alegrete, a nova ponte sobre o Arroio Capivari, no km 8,1, está com 63% de execução. Durante as obras, veículos leves utilizam a ponte antiga, que foi reformada. A passagem está limitada a veículos com peso bruto total de até seis toneladas, largura máxima de três metros e altura de até 3,5 metros. Caminhões e outros veículos pesados devem utilizar o desvio lateral.

Serviços continuam entre Alegrete e Maçambará

Já na ERS-566, as intervenções abrangem 52,18 quilômetros da ligação entre Alegrete e Maçambará, nos lotes 1 e 2. Desse total, 41 quilômetros estão pavimentados. Os serviços de terraplenagem, drenagem e execução da sub-base estão concluídos. Atualmente, os trabalhos concentram-se na execução da base entre os quilômetros 41 e 52.

O Daer orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada nos trechos em obras, reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção ao trafegar próximo às equipes e aos equipamentos utilizados nos serviços.

Fotos: João Pedro Rodrigues/Secom e Maurício Tonetto/Secom