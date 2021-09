Obras da RS/566 continuam e os recursos estão garantidos

O Engenheiro Paulo Maister, do DAER, informa que serão 35 km de pavimentação até a ponte do arroio Inhanduí. Ele diz que as máquinas estão na pista e com a chuvarada deram uma parada, mas os trabalhos já estão retomados.

Obras da RS /566

A obra realizada pela Construtora Bolongnesi está na fase de aterragem da pista com as patrolas e outras máquinas em operação. De acordo com o Engenheiro vão ser investidos 69 milhões para a pavimentação do lote 1 da RS/566.

A rodovia é um importante acesso de Alegrete aos municípios de Itaqui e Maçambará, numa região em que a ligação entre as cidades demanda longas distâncias.

A AMAAI que reune moradores dos três municípios aguarda a pavimentação visto que há anos essa obra é aguardada e agora esse governo está retomando a construção da estrada para nossa alegria, comentou Elaine Londero que mora no Marino Pinto.