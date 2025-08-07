Obras da RS/ 566 serão retomadas na semana que vem

Moradores da região do Mariano Pinto, Angico e Rincão da Chácara que utilizam a RS 566 para seus deslocamentos vem gestionando a retomada das obras naquela estrada que liga Alegrete a Itaqui.

O superintendente do DAER na região, Engenheiro Paulo Maister informa que os trabalhos vão recomeçar a partir do dia 11. O vereador Leandro Meneghetti relata que solicitou ao DAER que as máquinas retomassem o trabalho na 566 visto que, segundo ele as equipes haviam sido deslocadas para arrumar estradas que foram atingidas pelas chuvas.

A parte pavimentada dessa estrada passa de pouco mais de 35 km e toda a extensão da RS/566 (rodovia estadual) tem quase 90 Km de extensão e da acesso a granjas, fazendas de longínquos rincões de Alegrete e a municípios vizinhos .

