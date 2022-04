Obras de contenção do Arroio Regalado evitaram alagamentos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conforme os vídeos, obra que foi entregue no último dia 14, está com resultado muito positivo, a revitalização impediu os alagamentos em inúmeras residências entre os bairros Sepé Tiaraju, Cohab Restinga, Prado e Vera Cruz.

As imagens demonstram a área de uma das obras mais importantes do Município que teve a duração de mais de 13 anos e realocou mais de 100 famílias. No total foram mais de 12 milhões investidos, conforme a Prefeitura de Alegrete.

Casal de idosos é acordado, no quarto, por assaltantes encapuzados e armados

A construção da avenida da Integração, via de 2.500 metros que interliga a avenida Brás Faraco com a rua Daltro Filho, às margens do arroio, finalizou o principal mecanismo de contenção das enxurradas provocadas pelo Regalado.

Arroio do Regalado, Avenida da Integração, bairro Restinga, Vila Isabel, Macedo, Santo Antônio e Canudos.

Com revestimento asfáltico, a avenida percorre os bairros Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiaraju, Vera Cruz e Joaquim Fonseca Milano com iluminação, ciclofaixa, duas faixas de rodagem, calçadas nos dois lados e estacionamento em um sentido.