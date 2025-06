Obras de drenagem na Avenida Alexandre de Lisboa serão retomadas

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que as obras de drenagem na Avenida Alexandre de Lisboa, em frente ao Blackout Bar, serão retomadas na próxima semana, ou seja, na segunda-feira.

A intervenção havia sido iniciada anteriormente, mas foi suspensa temporariamente devido às fortes chuvas e à elevação do nível do Rio Ibirapuitã. Com a melhora nas condições climáticas e a normalização da situação, os serviços voltarão a ser executados no local.

A obra tem como finalidade a instalação de uma nova rede coletora com tubulação superior e novas caixas de captação pluvial, com o objetivo de minimizar os alagamentos registrados na área.

A execução do projeto será realizada em três fases:

Ligação entre o estabelecimento comercial e a Praça dos Patinhos;

Continuação até o Pontilhão;

Finalização e reestruturação da via.

A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região durante o período das obras, respeitando a sinalização e os trechos parcialmente interditados.