Obras de revitalização da Escola Eurípedes Brasil Milano se encaminham para o final

A EMEB Eurípedes Brasil Milano passa por uma significativa revitalização que representa um importante investimento na melhoria dos espaços escolares e na qualidade do ambiente oferecido aos estudantes e profissionais de educação. Essa escola tem 100 alunos, do maternal ao quinto ano, e acolhe crianças dos bairros Macedo, Boa Vista e localidades do centro de Alegrete.

As obras contemplam a substituição dos forros e pisos de todas as salas de aula, além da revitalização dos banheiros, com a troca dos forros, azulejos das paredes e pisos. Também estão sendo realizadas melhorias com pintura interna e externa de toda a escola. O refeitório e a cozinha igualmente passarão por importantes ajustes e adequações, contribuindo para tornar esses ambientes ainda mais seguros, funcionais e acolhedores.

O investimento previsto para a execução de toda a obra é de R$ 400.000,00, com prazo estimado de 150 dias. Os trabalhos tiveram início em 04 de maio passado com previsão de conclusão para 04 de outubro, podendo ultrapassar essa data.

A fiscalização da obra está sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Lucas Tito Vieira. A empresa executora é a Escala Engenharia e Construção, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis Robert Trindade e Marcos Lopes.

Todo o processo de revitalização vem sendo conduzido com comprometimento, responsabilidade e acompanhamento técnico, sob a supervisão dos profissionais de engenharia responsáveis, garantindo o acompanhamento adequado das etapas e dos serviços realizados.

Essa revitalização representa muito mais do que melhorias físicas: significa renovar os espaços, proporcionar mais conforto e segurança e preparar nossa escola para continuar acolhendo, ensinando e construindo novos caminhos para nossos estudantes.

Outra mudança no visual do espaço dessa EMEB esta na Biblioteca, do projeto Vira Página em parceria da CORSAN. Com um espaço renovado da biblioteca, pensado para incentivar a leitura, acolher os alunos e fortalecer ainda mais a educação em Alegrete.