Obras de revitalização do Centro Cultural estão em andamento

A reforma do Centro Cultural Adão Hortiz Houaeky está em pleno andamento. O principal espaço de cultura de Alegrete está em obras para recuperar pisos, assentos e parte do telhado.

O novo piso já foi colocado no espaço Kids da Biblioteca Mário Quintana. No auditório do Centro Cultural, todo o piso já foi trocado, só faltando a colocação do sinteco.

Revitalização do Centro Cultural

Conforme cronograma da obra, o prazo de conclusão de todas os serviços que compreendem essa revitalização é de dois meses para que a Casa de Cultura de Alegrete, ganhe novo visual para receber espetáculos, shows promovendo a cultura da cidade.

Essa revitalização do Centro Cultural vinha sendo gestionada há tempos, visto que esse espaço é de extrema importância para as escolas e vários outros segmentos que utilizam do CCA para apresentar seus projetos.

Fotos: Alair Almeida