Obras de saneamento em Alegrete beneficiam cerca de 7,9 mil economias, diz Corsan



Em Alegrete, os trabalhos de esgotamento sanitário contemplam o bairro Capão do Angico, com execução de coletor-tronco na Avenida Ibicuí, no encontro com a Rua Gentil F. Carlesso, e intervenção na Rua Jacarandá, entre a Rua dos Gladíolos e a Avenida Tiaraju. O município também recebe manutenção em dois poços, com desmontagem dos equipamentos para filmagem e inspeção interna, posterior remontagem, instalação de tubos de nível e substituição de tubulações de recalque. As melhorias receberam investimento de R$ 39 mil e beneficiam aproximadamente 7,9 mil economias.



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Para o gerente de Relações Institucionais da Corsan, Ary Figueiredo, a programação combina planejamento operacional e atenção às necessidades de cada município. “Estamos trabalhando de forma integrada para melhorar os sistemas de água e esgoto, reforçar a confiabilidade dos equipamentos e ampliar o acesso ao saneamento. Ao mesmo tempo, as ações nas escolas e os plantões socioambientais ajudam a manter o diálogo com as comunidades. É uma atuação que une eficiência, escuta e responsabilidade para melhorar os serviços, levar mais saúde e contribuir para o desenvolvimento das cidades”, afirma.

A Corsan reforça que o cronograma pode ser ajustado conforme as condições climáticas e as necessidades operacionais. Durante os trabalhos, poderão ocorrer movimentação de máquinas e alterações temporárias no trânsito. Motoristas e pedestres devem respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes.

Até 2033, a Companhia prevê investir R$ 15 bilhões para expandir e modernizar os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 317 municípios atendidos, e passou a instalar cerca de 40 quilômetros de novas redes a cada 15 dias, enquanto os investimentos anuais avançaram de aproximadamente R$ 400 milhões para R$ 1,5 bilhão.