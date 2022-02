Obras do Regalado não contemplam canalização de esgoto em bairro, denuncia morador

A obra de Revitalização do Arroio Regalado que acontece desde de 2015 e teve algumas interrupções, ao longo deste período, por motivos burocráticos para aditivos de valor, se encaminha para o fim, de acordo com informações do prefeito em exercício, Jesse Trindade dos Santos.

O trabalho com asfaltamento, desde a ponte do Rua Daltro Filho (que faz parte da obra) até a ligação da Avenida Pedreiras e mais as galerias tem objetivo de conter as enxurradas que atingiam bairros daquela região da cidade. Com a ponte, a primeira construção que foi entregue já ajudou a diminuir as enxurradas que invadiam as casas e pátios causando um grande transtorno a famílias de vários bairros à margem do Regalado.

Porém, um morador da rua Tia Lurdes, do bairro Sepé Tiaraju, um dos bairros que margeia todo esse empreendimento, relata que o esgoto que estava previsto a ser ligado à galeria continua a céu aberto em seu bairro.

Obra do Regalado

No local não tem rede de esgoto da Corsan, conforme o Engenheiro Trevisan.

O trabalhador que mora no bairro relata que falta canalização para ligar o esgoto à galeria , o que no projeto que lhe foi mostrado ainda em 2015 estava previsto.

Esgoto a céu aberto

– Estão terminando a estrada e continuamos com esse esgoto com mau cheiro, e eu pago mais de 800 reais de IPTU para que, questiona o industriário.

O prefeito Jesse Trindade informa que vai ver com o engenheiro da obra o que está previsto em relação à rede de esgotamento sanitário para o bairro em questão.

A Revitalização do Regalado compreende a Avenida das Américas um anel rodoviário, com ciclo faixa que liga desde a Vera Cruz até bairros da Zona Sul de Alegrete.