Obras dos camarotes do Carnaval de 2023 continuam desabando na Avenida Inácio Campo de Menezes

Uma parte da mureta de um dos módulos cedeu e caiu nas proximidades do passeio. No local, também permanecem escombros de estruturas que ficaram inacabadas e partes que já haviam desabado anteriormente.

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O cenário chama atenção porque as obras, realizadas para receber os camarotes durante o Carnaval de 2023, foram alvo de investigação e posteriormente de um processo judicial envolvendo a Associação das Entidades Recreativas e Culturais de Alegrete (Assercal).

Processo judicial apontou problemas na execução

Recentemente, a Justiça homologou o processo relacionado à Assercal. Conforme apurado pela reportagem, no decorrer da investigação não foi constatado desvio de recursos públicos. Os valores destinados à realização das estruturas foram efetivamente empregados na obra.

O que ficou evidenciado, entretanto, foram falhas na execução dos serviços e problemas relacionados ao projeto, apontamentos que ajudam a explicar a situação atual das estruturas.

As condições observadas nesta quinta-feira reforçam a preocupação com a segurança e com a deterioração de uma obra que permanece parcialmente inacabada.

Estruturas permanecem expostas

No trecho da Avenida Inácio Campo de Menezes é possível observar materiais provenientes dos desabamentos e partes da estrutura que não foram concluídas.

A deterioração ocorre ao longo do tempo, deixando os restos da construção expostos às condições climáticas e ao desgaste natural dos materiais.

Além do aspecto estrutural, a situação também levanta questionamentos sobre a destinação e a segurança do espaço, especialmente pela proximidade com áreas de circulação de pedestres.

Guarda Municipal não havia sido comunicada

A reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal para verificar se havia algum registro sobre o novo desabamento.

Segundo o órgão, não houve comunicado sobre a ocorrência até o momento do contato.

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Já o presidente da Assercal, Rodrigo Balsemão, informou que está em viagem e, por isso, não pôde acompanhar a situação pessoalmente. Segundo ele, ao retornar, deverá se reunir com o prefeito Jesse Trindade para tratar do assunto. A indicação, conforme adiantou, é de que a estrutura existente seja totalmente retirada para que o local seja refeito.

Caso entra em nova etapa

O episódio é mais um capítulo de uma história que começou com a preparação do Carnaval de 2023 e que posteriormente envolveu investigação, perícias, debates públicos e tramitação judicial.

A conclusão do processo afastou a hipótese de desvio dos recursos públicos empregados na obra, mas apontou problemas relacionados à execução e ao projeto.

Agora, o caso entra em uma nova etapa, que envolve a devolução dos recursos aos cofres municipais e o acompanhamento do cumprimento das medidas determinadas pela Justiça.

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Enquanto as questões administrativas e judiciais avançam, as estruturas permanecem no local e seguem se deteriorando. O novo desabamento registrado nesta quinta-feira evidencia que, mesmo após o encerramento da festa que motivou a construção, os problemas relacionados aos antigos camarotes ainda permanecem visíveis na Avenida Inácio Campo de Menezes.