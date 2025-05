Obras na Avenida Alexandre Lisboa são suspensas temporariamente devido à chuva

Share on Email

Conforme o cronograma inicial, os serviços mais pesados seriam executados ao longo desta segunda. No entanto, o volume significativo de chuva impossibilitou a continuidade das atividades. A Secretaria estima que os trabalhos sejam retomados entre quarta-feira (28) e quinta-feira (29).

Ainda segundo a pasta, uma nova etapa da obra, que inclui a interrupção do trânsito na área de travessia dos tubos do “pontilhão” em direção à Praça dos Patinhos, ocorrerá em momento posterior. As datas e prazos atualizados serão divulgados em breve pela Secretaria de Infraestrutura.

A intervenção na Avenida Alexandre Lisboa é parte de um conjunto de ações para melhoria da drenagem e infraestrutura urbana na região.