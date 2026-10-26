Obrigatória, mas com opção de escolha: como funciona a contribuição para a defesa sanitária no RS

Cobrança anual é de R$ 1,33 por animal e permite ao produtor escolher entre o Fundesa-RS e o fundo estadual; recursos ajudam a financiar ações sanitárias e seguro pecuário.

A contribuição para a defesa sanitária animal no Rio Grande do Sul é obrigatória, mas o produtor rural pode escolher a destinação dos recursos. O valor pode ser direcionado ao Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa-RS), entidade privada administrada por organizações representativas do setor produtivo, ou recolhido ao Tesouro do Estado, por meio do Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fesa).

A cobrança, estabelecida em R$ 1,33 por cabeça ao ano, tem gerado dúvidas entre pecuaristas, especialmente pela maior visibilidade do pagamento direto. A contribuição busca assegurar recursos para a manutenção e o fortalecimento da defesa sanitária animal, além de viabilizar mecanismos de proteção econômica à atividade pecuária.

Mudança no modelo de arrecadação

A contribuição existe desde 2000. Inicialmente, os valores eram retidos pelos frigoríficos no momento do abate, sem a necessidade de desembolso direto pelo pecuarista.

O modelo passou por mudanças após a retirada da vacinação contra a febre aftosa, em 2020, e a obtenção da certificação internacional do Estado, em 2021. A pedido do próprio setor produtivo, a estrutura de arrecadação foi reformulada para incluir os animais mantidos nas propriedades, considerando que todo o rebanho representa uma demanda permanente de vigilância sanitária.

O valor anual de R$ 1,33 por cabeça foi definido em um contexto de reorganização dos custos da defesa sanitária. Segundo o modelo apresentado pelo setor, a contribuição também passou a dar suporte ao seguro pecuário contratado pelo Fundesa a partir de 2024, cuja despesa anual superava a capacidade de arrecadação do sistema anterior.

Fundesa financia ações e estrutura sanitária

Criado por meio de legislação estadual em 2005, o Fundesa-RS atua no financiamento de medidas de defesa sanitária e na indenização de produtores em situações específicas. Os recursos contribuem para a estrutura de defesa sanitária animal da Secretaria da Agricultura, incluindo a aquisição de materiais e equipamentos, a capacitação de equipes técnicas e a realização de campanhas de conscientização.

O fundo também participa da reforma e modernização de inspetorias de defesa agropecuária em diferentes regiões do Estado. A iniciativa busca recuperar instalações, melhorar as condições de trabalho dos servidores e qualificar o atendimento aos produtores rurais.

De acordo com o presidente do Fundesa, Rogério Kerber, a criação do mecanismo permitiu dar mais agilidade aos processos de indenização e à liberação de recursos em situações de emergência sanitária.

“Antes, os processos de indenização eram lentos e o uso dos recursos carecia de agilidade para liberação, uma vez que eventos de emergência sanitária precisam de atuação rápida e precisa”, explica Kerber.

O dirigente também destaca a transparência na gestão, com prestação de contas trimestrais e participação das 12 entidades que compõem o fundo.

Indenização tem critérios específicos

A cobertura do Fundesa não inclui a morte natural ou acidental de animais dentro da propriedade. A indenização é restrita aos casos em que o serviço veterinário oficial determina o abate ou o sacrifício sanitário, conforme os critérios aplicáveis.

A medida busca garantir suporte financeiro em situações de interesse sanitário coletivo e incentivar o monitoramento permanente do rebanho pelos pecuaristas.

Notificação é fundamental

A vigilância começa dentro da propriedade. Ao identificar sintomas ou suspeitas de doenças nos animais, o produtor deve comunicar imediatamente a inspetoria veterinária local ou acionar o Departamento de Defesa Agropecuária pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

A notificação rápida permite que os serviços oficiais avaliem a situação e adotem as providências necessárias para evitar a disseminação de enfermidades.

Dessa forma, embora a contribuição seja obrigatória, a possibilidade de escolha entre o fundo privado e o estadual constitui uma característica importante do modelo gaúcho de financiamento da defesa sanitária animal. Para o produtor, compreender as diferenças entre as alternativas é essencial para decidir a destinação dos recursos e conhecer as finalidades e condições de cada mecanismo.

Foto: Renato Fontanelli/Embrapa Fonte: Fundesa