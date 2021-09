Óculos feitos de pedras preciosas prometem “afastar o mal e trazer iluminação”

Se te dissessem que um par de óculos é capaz de afugentar o mal e te trazer iluminação, você compraria? Talvez o preço te chocasse: eles devem custar, em média, 3,5 milhões de dólares. Mas é isso que promete dois pares de óculos do século 17 que serão exibidos pela primeira vez ao público em uma turnê por Nova York e Hong Kong.

Os óculos são incrustados de joias com lentes feitas de diamante e esmeralda em vez de vidro. Acredita-se que eles pertenciam à realeza do Império Mogol, que governou o subcontinente indiano. De acordo com Edward Gibbs, presidente da Sotheby’s, os óculos são exemplos raros da joalheria mogol. “Até onde sabemos, não há outro como eles”, revelou em entrevistas.

Outro fator que aumenta a raridade das joias deve-se ao tamanho das pedras preciosas que compõem as lentes. Acredita-se que, as que são compostas por diamante, foram feitas de apenas uma única pedra de 200 quilates. E estimam que provavelmente esse foi o maior diamante já encontrado – quando possuía seu tamanho original. Já as lentes do outro par foram cortadas de uma esmeralda que pesava mais de 300 quilates.

As pedras preciosas eram muito apreciadas nas tradições islâmicas e indianas, e possuíam forte conexão com a espiritualidade. Por isso que, provavelmente, os óculos foram projetados para ajudar o usuário a alcançar a iluminação e afastar o mal.

De acordo com Gibbs, nas sociedades indianas, os diamantes eram associados à luz celestial e eram considerados “veículos para as forças astrais”, já que canalizavam as boas intenções do universo. E para o Islã (religião praticada pelos governantes Mogol), o verde é uma cor ligada ao paraíso, salvação e vida eterna. Ou seja, os óculos com lentes de esmeralda poderiam oferecer uma experiência de como seria vislumbrar o paraíso.

Por: Martina Santos