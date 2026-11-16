A União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA) deu mais um passo importante no fortalecimento da organização comunitária do município. No último sábado, 14 de novembro, foi realizada a solenidade de posse da nova diretoria da Ocupação De Lourdes, localizada na área do antigo aeroporto, em Alegrete.

A comunidade passa a contar oficialmente com uma representação organizada, tendo à frente a líder comunitária Maria de Lourdes S. Trindade, conhecida carinhosamente como De Lourdes, que assume a presidência da associação. Atualmente, mais de 100 famílias residem no local e passam a contar com uma representação formal para encaminhar suas reivindicações e buscar melhorias para a comunidade.

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A solenidade reuniu integrantes da diretoria da UABA, lideranças comunitárias, moradores, representantes do Legislativo e do Executivo municipal. Estiveram presentes os vereadores Joceli Oviedo, Leandro Meneghetti e Gilmar Martins, além de representantes dos gabinetes do vereador Cléo Trindade e da vereadora Caroline Figueiredo. O vice-prefeito Luciano Belmonte também participou do ato, manifestando apoio à comunidade e destacando a preocupação do município em contribuir com as demandas dos moradores.

Uma história de luta por moradia e dignidade

A Ocupação De Lourdes completará, em janeiro de 2027, 12 anos de história. Ao longo desse período, dezenas de famílias construíram suas trajetórias no local, movidas pela esperança de conquistar um espaço para morar e estabelecer suas vidas.

Embora o termo ocupação possa despertar diferentes interpretações, para os moradores representa, sobretudo, a busca por um lar, um endereço e condições dignas de moradia.

Entre as principais reivindicações da comunidade estão melhorias na infraestrutura, saneamento básico, fornecimento de energia elétrica e condições adequadas de trafegabilidade nas ruas, além do avanço das tratativas relacionadas à regularização da área.

À frente dessa mobilização desde os primeiros anos, Maria de Lourdes tem desempenhado um papel importante na articulação das demandas e na busca por diálogo com as lideranças políticas e o Poder Executivo.

Parcerias e apoio às reivindicações

Durante sua trajetória, a comunidade contou com o acompanhamento de lideranças políticas que participaram das mobilizações e ouviram as reivindicações das famílias.

Um dos destaques mencionados por De Lourdes é o trabalho do vereador Joceli Oviedo, que, segundo ela, tem acompanhado de perto a realidade dos moradores, buscando alternativas e encaminhamentos para atender às necessidades da ocupação.

A presidente também ressaltou a importância da parceria com o Poder Executivo e com outras lideranças, considerando o diálogo institucional fundamental para que as reivindicações avancem.

Durante a solenidade, De Lourdes fez questão de registrar um agradecimento especial ao prefeito Jesse Trindade. Conforme destacou, desde o período em que ainda ocupava o cargo de vice-prefeito, Jesse manteve as portas abertas para receber a comunidade, ouvir suas reivindicações e acompanhar as demandas apresentadas.

O reconhecimento foi direcionado à continuidade desse diálogo e à disposição para buscar, dentro da legalidade, alternativas que contribuam para atender às necessidades das famílias.

Nova diretoria assume a representação da comunidade

A solenidade de posse foi realizada na residência do filho da presidente e contou com a presença de representantes da comunidade, integrantes da UABA, autoridades e convidados.

A nova diretoria ficou constituída da seguinte forma:

Presidente: Maria de Lourdes S. Trindade;

Maria de Lourdes S. Trindade; Vice-presidente: Belizário Ferreira da Silva;

Belizário Ferreira da Silva; Tesoureira: Ariele Trindade da Silva;

Ariele Trindade da Silva; 1º secretário: Romário Farias;

Romário Farias; Conselho Fiscal – titular: Rosimere Coimbra.

Com a nova composição, a comunidade passa a contar com uma estrutura de representação para fortalecer sua organização, ampliar o diálogo com as instituições e encaminhar oficialmente as reivindicações dos moradores.

O sonho do futuro Bairro Nossa Senhora de Lourdes

Mais do que a posse de uma nova diretoria, o momento representa a continuidade de uma caminhada construída ao longo de quase 12 anos por famílias que compartilham o mesmo objetivo: conquistar melhores condições de vida e reconhecimento para a comunidade.

A expectativa dos moradores é que o fortalecimento da representação comunitária contribua para aproximar as reivindicações dos órgãos públicos e possibilite avanços na infraestrutura e nas condições de moradia.

O sonho é que a atual Ocupação De Lourdes possa, futuramente, se transformar no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, consolidando uma história marcada pela união, perseverança e busca por dignidade.

Para essas famílias, a luta vai muito além de conquistar um pedaço de terra. Representa o direito de ter um lar, um endereço e condições dignas para construir o futuro.