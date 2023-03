Ocupações em Alegrete, são discutidas na Câmara e prefeitura vai agir nas questões emergenciais

A comunidade dos bairros atendeu ao chamado e compareceu em bom número no Plenário Gaspar Cardos Paines, da Câmara na noite da última quarta-feira (1º), para a primeira reunião do ano promovida pela Frente Parlamentar da Moradia, Reforma Urbana e Regularização Fundiária.

Coordenada pelo presidente da Frente, vereador Anilton Oliveira, a reunião teve a mesma dinâmica das audiências públicas, com espaço para 15 dos presentes se manifestarem, além dos componentes da mesa, vereadores e representantes de entidades ou empresas ligadas ao tema.

O presidente da Câmara, Luciano Belmonte abriu os trabalhos, que contou com a presença dos vereadores Bispo Ênio, Itamar Rodriguez, Jaime Duarte e Fábio Perez.

A Prefeitura esteve representada pelo seu procurador, Paulo Faraco, e pela secretária de Promoção Social, Iara Caferatti. A RGE também marcou presença, com Thiago Paz e a OAB, com Sivens Carvalho.

Os movimentos populares estiveram fortemente representados, com diversos presidentes de Associações de Moradores. O presidente da UABA (União das Associações de Bairro de Alegrete), Airton Alende, do Conselho Municipal de Habitação, Joceli Oviedo e da UAMA (União das Associações Comunitárias do Município de Alegrete), Adão Roberto fizeram suas manifestações.

Uma das maiores representações veio do Bairro Airton Senna, onde há poucos dias ocorreu a tragédia que vitimou uma família (pai, mãe e filho pequeno), eletrocutados num bairro cuja ocupação já tem 20 anos e permanece sem infraestrutura de luz e água adequados, tampouco com regularização fundiária. A tragédia na Airton Senna foi o estopim de uma verdadeira força-tarefa.

A Câmara imediatamente reuniu-se com o prefeito de Alegrete, representada pelo vereador Itamar Rodriguez, quando foi definida que a Frente Parlamentar promoveria esse debate. O vereador Anilton Oliveira encontrava-se em Hulha Negra, reunido em agendas com ministros do Governo Federal. Retornando a Alegrete, imediatamente a Frente agendou essa audiência, de onde saíram importantes encaminhamentos. Compõe a Frente Parlamentar, além do presidente Anilton (PT), os vereadores Fabio Perez (PV), João Leivas (MDB), Jaime Duarte (Republicanos), Eder Fioravante (PDT) e João Monteiro (Progressistas).

Os depoimentos dos moradores do Airton Senna foram comoventes. Nas falas dos vereadores, o entendimento, a solidariedade e a compreensão de que medidas imediatas e enérgicas precisam ser tomadas.

Nesta quinta-feira (2), vereadores, representantes da prefeitura, do Conselho Municipal de Habitação e da RGE estarão na antiga britadeira (onde fica a ocupação) para começar o alinhamento. A prefeitura comprometeu-se de remeter projeto de lei para alterar a regulamentação da área.