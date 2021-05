Oferecer condições de tafegabilidade para 4,5 mil km de estradas é um grande e permanente desafio para a Prefeitura

Compartilhe















Com mais de 4,5 mil quilômetros de estradas rurais, o município de Alegrete tem enfrentado ao longo dos anos dificuldades na manutenção e conservação dos acessos na zona rural.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura, tem atuado diariamente no projeto de conservação, manutenção e recuperação das estradas vicinais, ouvindo produtores e mobilizando as equipes para garantir o tráfego normal de veículos e o escoamento da produção agrícola durante todo o ano.

Nesta semana, as equipes da Infraestrutura realizaram trabalhos de encascalhamento na estrada do Pai Passo, intervenções, recuperação e melhorias nas estradas da região do Taperão, no Durasnal e estrada do Vasco Alves, além de prestar auxílio para a equipe de iluminação pública no Corredor dos Papagaios. “Cada trecho de cada estrada vicinal vem melhorando o transporte de insumos, da safra e facilitando o deslocamento de veículos, além das famílias que moram no meio rural. É uma iniciativa que está facilitando a vida de todos, deixando as estradas transitáveis o ano todo. Alegrete tem uma das maiores e mais produtivas áreas rurais do Rio Grande do Sul. São mais 4,5 mil quilômetros de estradas não asfaltadas por onde passam caminhões cheios com a produção a ser comercializada em diferentes pontos do Brasil. É um trabalho de manutenção constante”, afirma o prefeito Márcio Amaral.

O vice-prefeito Jesse Trindade ressalta que a recuperação das estradas vicinais são de suma importância para o escoamento dos produtos cultivados em solo alegretense. “O prefeito Márcio tem uma ligação muito forte com o campo. E nossa gestão buscará criar ainda mais instrumentos e mecanismos para atender as demandas do agronegócio, que é fundamental para a nossa economia e que precisa de transporte seguro para escoamento da produção. Sem esquecer jamais da população que vive na zona rural”, ressalta.

O secretário de Infraestrutura Mario Rivelino destaca que o Município está oferecendo, com muito trabalho, estradas vicinais em condições para o trânsito de forma segura, através de ações que são realizadas semanalmente, por meio de um planejamento prévio da secretaria. “O governo municipal vem realizando obras para ajudar o setor, trazendo assim mais desenvolvimento para Alegrete, com geração de renda e expansão da economia. O prefeito Márcio e o vice-prefeito Jesse sempre destacaram a “extrema importância”, da nossa contribuição com a produção e escoamento. Esse é um compromisso desta gestão. Não há como operacionalizar a produção agrícola sem condições mínimas de transporte de insumos e escoamento da produção. Dessa forma, o trabalho nas estradas e a adequada manutenção é fator fundamental para sustentar a expansão agrícola alegretense”, descreveu.