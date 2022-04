Oferta de peixes será menor e preços estão mais altos na Semana Santa

A Semana Santa se aproxiama e com ela a tradição de se comer peixe.

Como viemos de um longo período de seca, a produção de peixes de água doce em nossa região foi prejudicada.

Com isso, a oferta de filé de traíra, por exemplo, um corte muito consumido em Alegrete será bem menor que em 2021. Os preços também subiram uma média de 30% este ano.

Na Casa do Frango, por exemplo, pela falta suficiente do produto o filé de traíra será substituído por file de tilápia. O pacote com 800 gramas do filé de traíra está por 49 reais.

Cristiane Tâmbara fortalece que o atual momento é de que os peixes de maior preferência dos alegretenses, os de água doce não vão ter oferta suficiente este ano devido à estiagem.

Os peixes de água doce, inteiros, que estarão em mercados e açougues são a piava, grumatã, pati e traíra e vieram do Uruguai.

Muitos consusmidores já estão buscando os seus peixes preferidos para preparar os pratos à família ou amigos na Semana Santa.