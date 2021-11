Oficina de costura do Centro de Convivência de Vínculos confeccionou kits de bebês

Aos poucos, todos os serviços e convivência de vínculos da Secretaria de Promoção Social que atende em prédio na Avenida Tiaraju retornam às suas atividades

Crianças e idosos participam com todos os cuidados das oficinas que o local oferece,

Iara Caferati destaca o curso básico de corte e costura em que as alunas aprendem um ofício em que a mão de obra está em extinção. Mesmo sendo no módulo básico o curso é bom e todas dedicadas, aprendem. São duas turmas, sendo no básico tem 10 alunas e no avançados 6. E as que concluíram todas recebem certificados

Um das confecções vindas de quem faz o corte costura foram os kits de bebês. No total são 693 kits que são distribuídas a quem precisa através dos CRAS.

Além disso, o Centro de Convivência de Vínculos, um do serviços da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social oferece oficina de informática, atividade física e agora com retorno dos idosos que voltaram em peso e tiveram que se disciplinar para manter os protocolos exigidos.