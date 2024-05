Oficina de frios, uma alternativa de trabalho oferecida pelo Grupo os Tauras

Padarias e lanchonetes são alguns dos locais que vendem e precisam de quem faça esses produtos.

E pensando nisso, o Grupo Tradicionalista Os Tauras, promoveu uma oficina de salgados em parceria com a monitora Ana Fernandez. A oficina foi na sede dos Tauras no bairro Getúlio Vargas. Um animado grupo de 10 mulheres da comunidade participou do curso e aprendeu a fazer as delíciass que agradam em qualquer evento.

A diretoria do Grupo Tradicionalista, Angela, se mostrou bastante receptiva a todas as iniciativas que possam agregar à sua comunidade. É um olhar sensível e diferenciado, tanto dos G Tauras, como da instutora da oficina de frios, porque em locais mais distantes do centro de Alegrete, muitas vezes, é difícil o acesso das pessoas a cursos e formações que possam instrumentalizá-las para alguma atividade laboral.