Oficina de percussão foi sucesso e terá segundo encontro entre as escolas de samba

No último sábado(8), aconteceu a primeira oficina de samba entre as escolas Pôr do Sol e Imperatriz Praça nova.

O evento tinha o intuito de levar carnavalescos a aprender a percussão, base de alguns instrumentos que são o esteio da escola. A atividade contou com integrantes das duas instituições que priorizaram estabelecer a cadência certa entre os setores da bateria.

O sucesso foi tanto que o segundo encontro já esta marcado para quinta-feira(13) na quadra do Acadêmicos do Pôr do Sol a partir das 19h. A direção das duas escolas convidam aos interessados a comparecer ao treinamento visando a capacitar mais pessoas a fazer parte do coração da escola na avenida.

Fotos: reprodução