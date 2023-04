Oficinas de chapeamento lotadas só atendem por agendamento

Share on Email

Em uma rápida passagem nas oficinas de chapeamento, verificamos que estão sempre cheias de serviço. O número de carros batidos se mantém constante em Alegrete e isso rende atividade para quem trabalha neste ramo.

Os acidentes que na pandemia diminuíram, drasticamte, voltaram com força desde a metade do ano passado. São muitos registros, por vários motivos que danificam a lataria dos carros.

Elvis Aurélio Mendonça, da oficina do Salatiel, diz que sempre tem serviço, mas que trabalha com agendamento, porque o serviço demora, em média, uma semana e não pode pegar serviços e não entregar no prazo combinado.

Ao seu ver os acidentes acontecem por falta de atenção dos condutores que, muitas vezes, não respeitam a sinalização.

A oficina Km 1 é outra que sempre tem serviço e, também, agenda para poder bem atender os seus clientes.

O serviço de chapeamento não é barato, porque o material é relativamente caro e a mão de obra deve ser especializada. Por esse motivo, comentou uma condutora, que os motoristas deveriam ter muito mais atenção ao dirigir. – Na correria, e por desatenção, bati a lateral do carro e tive que desembolsar 3 mil reais para desamassar e pintar a porta, disse uma servidora pública.