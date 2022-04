Oficinas de Letramento Digital e Criativo serão destinadas a professores municipais

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sebrae RS, informa que serão promovidas oficinas de Letramento Digital e Criativo para professores da rede municipal a partir do dia 12 de abril. Foram recebidos os materiais para a primeira atividade do ano e que integra o programa Educação Empreendedora no município. As competências inovadoras do chamado pensamento computacional serão compartilhadas com professores da rede municipal, sendo divididas em oito oficinas que se estenderão até novembro, num total de 64 horas de capacitação distribuídas em encontros presenciais mensais.

Elaboradas para levarem criatividade, inovação e empreendedorismo para dentro das escolas de Educação Básica, as ações são focadas em metodologias ativas que buscam soluções de problemas do mundo real.

O material para a capacitação, composto por quatro kits de robótica, quatro caixas de aprendizagem criativa e outras quatro de computação criativa, foi entregue à Secretaria Municipal de Educação no dia 08 de março e é fundamental para começar a estimular os alunos com o desenvolvimento de projetos criativos, inovadores e colaborativos.

A professora de computação criativa da empresa Elimu Social, Kelen Bernardi, é a responsável pelo curso e afirma que a qualificação busca sensibilizar e familiarizar os docentes com o pensamento computacional. “A educação básica no mundo vem sendo transformada para um formato inclusivo, criativo e tecnológico alinhado às competências do futuro. Aqui no Brasil estamos dando os primeiros passos para incorporar e ampliar esses modelos educacionais. Pensando nisso, desenvolvemos o Letramento Digital e Criativo para professoras e professores da educação básica de escolas públicas, que depois irão estimular essas novas formas de aprendizagem com os seus alunos”, explica Kelen.

Abaixo, as oficinas

– Introdução à Aprendizagem Criativa

– Ferramentas do Google para Professores

– Design de Atividade Criativa

– Eletrônica Básica I – Criando um Gerador de Energia Eólica com Sucata Eletrônica

– Eletrônica Básica II – Criando um Chatbot

– Introdução à Programação de Computadores em Linguagem de Blocos

– Aprofundando os Conhecimentos em Programação com Scratch

– A Horta Inteligente