Oficinas literárias, em forma de Live, inicia com os 200 anos de nascimento de Anita Garibaldi

Será no dia 12 de maio, a primeira de três lives com a professora Iolanda Cunha, lançando o projeto Oficinas Literárias, desenvolvido pela Diretoria de Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Alegrete.

As lives serão sempre nas segundas quartas-feiras de cada mês: maio, junho e julho e integram a série de atividades pré Feira do Livro de Alegrete.

Nesta primeira live, a professora abordará o tema Anita Garibaldi na Literatura. Em 2021, comemora-se 200 anos de nascimento da “Heroína dos Dois Mundos”, e assim como o governador Eduardo Leite, o prefeito Márcio Amaral decretou em Alegrete o “Ano de Anita Garibaldi”.

Há, inclusive, uma comissão organizando diversas atividades alusivas a esta personalidade singular da nossa história, nas quais a live da professora Iolanda se insere.

Abertas à comunidade, as lives têm o suporte da Diretoria de Comunicação e serão transmitidas pela Facebook da Prefeitura, diretamente do escritório e biblioteca particular da professora.

Agende-se: às 19h, quarta-feira, dia 12 de maio.