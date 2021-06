Oito homens agridem violentamente e ferem idoso no Bairro Progresso

Compartilhe















Na manhã de sábado(12), a Brigada Militar foi acionada na UPA depois da entrada de um homem de 60 anos, com vários ferimentos com faca.

Segundo informações dos policiais, o idoso apresentava inúmeros pontaços em várias regiões do corpo: ferimentos no crânio. membros inferiores e superiores, assim como, fratura exposta na perna esquerda.

A vítima disse aos policiais que estava em via pública no bairro Progresso quando foi abordado por oito indivíduos que o agrediram. O idoso não soube informar o que teria motivado a agressão e também desconhecia os acusados. Ele foi levado à UPA por familiares. Foi feito registro no local e o idoso permaneceu hospitalizado.