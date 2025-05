Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Alegrete

A ação foi conduzida por policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, com apoio da Delegacia Regional, 2ª DECRAB e Brigada Militar.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária. A investigação teve início a partir de denúncias recorrentes sobre a venda de entorpecentes, perturbação da ordem e brigas no entorno do estabelecimento. A partir das denúncias, os policiais civis, com auxílio de imagens do CIOSP Alegrete, identificaram os suspeitos envolvidos na comercialização de drogas, incluindo a pessoa apontada como líder do grupo.

O Poder Judiciário deferiu os pedidos de busca e prisão. Na data da operação, os mandados foram executados no bar e em residências vinculadas aos investigados. Oito pessoas foram presas, sendo quatro mulheres e quatro homens, entre elas o suposto chefe do grupo e a proprietária do estabelecimento.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Durante a operação, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, balanças de precisão, munições, valores em dinheiro, celulares e outros objetos relacionados à prática investigada.

A delegada responsável pela operação, Fernanda Mendonça, informou que as ações de combate ao tráfico seguem como foco da Delegacia de Polícia de Alegrete. Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.

Canais para denúncias à Polícia Civil em Alegrete (sigilo garantido):

Telefone: (55) 3427-0300 (plantão)

WhatsApp: (55) 98451-1689