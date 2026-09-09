Oktober Sport 2026 convoca atletas e equipes para construir a programação da 2ª edição em Alegrete

A Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação juntamente com o Instituto Desportivo e Cultural Alegretense estão mobilizando atletas, paratletas, professores, treinadores, dirigentes, líderes de equipes, associações, clubes, academias, grupos esportivos e representantes de diferentes modalidades para participarem da construção da programação da 2ª edição do Oktober Sport, que será realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2026, em Alegrete.

Com a proposta de reunir esporte, cultura, lazer, turismo e inclusão em um mesmo evento, o festival pretende ampliar a participação da comunidade e valorizar diferentes práticas esportivas desenvolvidas no município e na região.

A organização destaca que a programação será construída a partir das propostas apresentadas pelos próprios participantes. Para isso, atletas, equipes e representantes de modalidades estão sendo convidados a preencher o formulário de inscrição e manifestação de interesse.

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Participação de diferentes modalidades

A iniciativa busca reunir modalidades esportivas tradicionais e também atividades que contribuam para a diversidade e a inclusão no esporte. A programação poderá contar com competições, demonstrações, exposições, oficinas, paradesporto, atividades de inclusão e atrações culturais.

De acordo com a organização, a intenção é criar um espaço onde diferentes grupos possam apresentar suas modalidades, reunir seus integrantes e contribuir com ideias para o desenvolvimento do festival. O convite é direcionado não apenas a atletas individuais, mas também a equipes, clubes, associações, academias, grupos e lideranças esportivas.

Propostas serão analisadas pela organização

Os interessados devem realizar o cadastro por meio do formulário disponibilizado pela organização. As propostas apresentadas serão posteriormente analisadas para a composição da programação oficial do Oktober Sport 2026.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia do evento. Entretanto, a organização faz um alerta aos participantes que necessitarem de auxílio: para que seja possível avaliar e organizar previamente esse apoio, é necessário realizar a inscrição antecipada, que estará condicionada à disponibilidade de recursos. A medida busca permitir que a organização tenha conhecimento prévio das demandas e possa planejar a estrutura necessária para receber os participantes.

Um festival para toda a comunidade

Com o lema de reunir diferentes esportes e pessoas em torno de uma mesma paixão, o Oktober Sport pretende se consolidar como um evento de integração em Alegrete.

A proposta inclui não somente a realização de competições, mas também a criação de oportunidades para demonstrações esportivas, atividades voltadas à inclusão, apresentações culturais e espaços de convivência.

A organização reforça o convite para que representantes de todas as modalidades apresentem suas ideias e participem ativamente da construção do evento.“Represente sua modalidade. Reúna sua equipe. Traga sua ideia e faça parte!”

Como participar

Os interessados em integrar a programação devem preencher o formulário de inscrição e manifestação de interesse:Formulário de inscrição – Oktober Sport 2026:

Acessar formulário de inscrição

📱 Informações e contato:

Grupo Superação — (55) 99629-6687

Serviço

Oktober Sport – 2ª edição

Data: 17 e 18 de outubro de 2026

Local: Alegrete/RS

Proposta: festival esportivo, cultural e de inclusão

Participação: atletas, paratletas, equipes, clubes, associações, academias, líderes e representantes de modalidades esportivas

Inscrições: abertas, inclusive até o período do evento; para organização de eventual auxílio, a inscrição antecipada é necessária e estará sujeita à disponibilidade de recursos.

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A expectativa é de que o Oktober Sport 2026 reúna diferentes segmentos da comunidade alegretense em dois dias dedicados ao esporte, à inclusão, à cultura e à integração, fortalecendo a participação de atletas e entidades na construção de uma programação diversificada para o município.