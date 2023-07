Olivas do Pampa, um evento para fomentar a olivicultura em Alegrete

Alegrete vai realizar o 1º Workshop Olivas do Pampa, promovido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

O evento, que acontecerá no dia 28 de julho, a partir das 8h30min, no auditório do Sindicato Rural de Alegrete, tem como objetivo proporcionar uma nova perspectiva de negócio para produtores e empreendedores do setor de olivicultura.

As inscrições são gratuitas. Essa será uma oportunidade para todos os interessados em conhecer mais sobre a cultura das oliveiras e explorar o potencial dessa atividade promissora.

Programação do evento:

8h30 – Inscrições e Abertura do Evento:

O workshop terá início com as inscrições e uma breve cerimônia de abertura, onde autoridades locais e representantes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural darão as boas-vindas aos participantes.

9h30 – Palestra I: “Oliveiras no mundo e conceitos básicos conforme IN 01/2012”:

O engenheiro agrônomo Ricardo Furtado, auditor fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), será o palestrante desta primeira parte do evento. Com vasta experiência no setor de fomento e desenvolvimento da cadeia da Olivicultura, Furtado é também Sommelier em azeites e analista do Painel Sensorial de azeites oficial do Brasil. Durante sua palestra, abordará temas fundamentais sobre as oliveiras, explorando conceitos conforme a regulamentação técnica do azeite de oliva e do óleo de bagaço de oliva, que foi estabelecida pela IN 01/2012.

10h30 – Coffee break:

Após a primeira palestra, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um intervalo para café, possibilitando a troca de experiências e o networking entre os presentes.

11h – Palestra II: “Oliveiras – Desafios e perspectivas”:

Luciane Gomes será a responsável por ministrar a segunda palestra do evento. Administradora e mestre em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais, Gomes acumula uma vasta experiência na área de inovação e tecnologia como CEO na Empresa Azeites & Olivais e gestora de inovação e tecnologia na Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) – Inova/R. Sua palestra tratará dos desafios enfrentados pelos produtores de olivas e das perspectivas para o futuro dessa atividade no cenário local e internacional.