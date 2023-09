Onda de calor pode atingir o Rio Grande do sul e temperaturas devem chegar aos 45Cº

O Brasil está em alerta para um período de calor fora do normal que atingirá grande parte do país nos próximos dias. A temperatura ficará acima das médias históricas em todas as regiões, com possibilidade de novos recordes.

O calor intenso, com marcas superando os 40ºC, atingirá grande parte da Região Sudeste, do Centro-Oeste, do interior do Nordeste, de Santa Catarina, Paraná, além de Rondônia, Tocantins, e áreas do Rio Grande do Sul.

Trata-se de uma situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará muito cuidado da população em geral. Essa onde tem origem no continente Africano e tem ligação com o Efeito Coriolis, que desvia as massas de ar levando-as para o destino perpendicular de onde saiu.