Onda de calor se intensifica apartir desta quarta-feira

O fenômeno, segundo a Climatempo, é de um bloqueio atmosférico que vai impedir que novas frentes frias avancem pelo estado. Isso vai provocar uma onda de calor, com vários dias consecutivos de temperaturas bem acima do normal.

Para Alegrete, nesta quarta-feira(12), a previsão é de mínima de 22ºC e máxima de 45ºC e na quinta-feira(13), a previsão é de mínima de 22ºC e máxima de 46ºC – de acordo com MetSul.

Entenda o Bloqueio Atmosférico

O que costuma trazer um refresco do calor no verão é a passagem de frentes frias com suas massas polares. Porém, nesta semana, com a atuação de um bloqueio atmosférico, a tendência é que as frentes frias fiquem bloqueadas de avançar pelo estado. Na terça-feira, 11 de janeiro, uma frente fria até se aproxima, na altura do Uruguai, mas logo é desviada para alto-mar.

A Climatempo alerta para vários dias consecutivos com predomínio de sol. Principalmente a partir de quarta(12), o vento vai soprar predominantemente do quadrante norte, fazendo com que as temperaturas subam com mais facilidade no estado.

O calor ficará acima do normal por vários dias seguidos e tende a predominar até o próximo fim de semana.

Alerta que está sendo repassado pela Defesa Civil em vários Municípios do Estado.

Segundo a Defesa Civil, os índices de radiação ultravioleta atingirão níveis entre 11 e 16, indicando cuidado extremo.

É recomendado que todos que se expuserem ao sol ou a altas temperaturas utilizem roupas frescas, mantenham a hidratação constante (com água ou sucos), façam refeições leves, evitem exercícios entre as 10 e 16h, utilizem protetores solares, chapéus e óculos escuros com proteção UVA e UVB.

Em contato com coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Joaquim Segabinazzi, ele destacou que, diariamente, recebe informações da Defesa Civil Regional e, a informação é de uma temperatura elevada, mas nenhum recorde. “A temperatura vai ser alta, mas nada que fuja do que já ocorreu em Alegrete” – comenta.

Ele também falou sobre a estiagem e o trabalho intenso há mais de 15 dias da Defesa Civil para abastecer as 160 pessoas, conforme Decreto Municipal.

Estiagem

Até o último sábado (8), a Defesa Civil do RS registrava 157 municípios com situação de emergência decretada em razão da estiagem. Outras 16 cidades registraram efeitos da falta de chuva, contudo, sem emissão de decreto.

Em Alegrete, depois do levantamento de perdas na agricultura e pecuária pela EMATER, Sindicato Rural, Defesa Civil e Associação dos Arrozeiros devido a estiagem que assola o Município, a Prefeitura emitiu o Decreto de Situação de Emergência no dia 7.

O tempo seco elevou o alerta de queimadas no estado, de acordo com a Climatempo. Nas projeções, o maior risco é visto na Metade Oeste e na Região Central do Rio Grande do Sul.

Fica o alerta para que a população evite qualquer queimada. Desde o Natal, o Corpo de Bombeiros de Alegrete vem enfrentando uma grande demanda de sinistros. Alguns graves como foi a situação no dia 26 de dezembro com fogo iminente em casas e pontos distintos.