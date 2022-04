Onda de envenenamento de cães volta ao interior do Município

Share on Email

Na última semana, algumas animais foram alvos desse crime que pode representar o extermínio dos cães em certas localidades.

O veneno está sendo deixado nas porteiras e corredores de acessos dos estabelecimentos rurais. Neste último registro, a maioria foi a cerca de 10km de Alegrete, na localidade do Capivari.

Segundo os policiais militares, são várias chácaras que tiveras seus animais mortos, no total, em uma semana chegou ao número de oito.

A gente não tem atrito com nenhum vizinho, não consigo entender, não tem ninguém de quem a gente suspeite. Os cachorros eram muito mansinhos, super tranquilos, é claro que gostavam de latir no portão, mas não faz sentido porque fizeram essa crueldade com eles”, finaliza uma moradora.

O correto é que sejam realizados os Boletins de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete.