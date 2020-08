Onda de frio deixa o mês de agosto gelado em Alegrete

Compartilhe









Quem pensava que o inverno havia terminado se enganou. Desde o início da semana, depois da chuva veio uma nova de frio na Região O que não fez de frio no que chamamos de forte do inverno, em junho, fará agora neste mês em que mais para o final teremos as mínimas de até 1ºC.

E as mudanças nos últimos dias, provocaram mudanças de comportamento das pessoas nas ruas que tiveram, novamente, que usar roupas mais pesadas. O mesmo acontece com as lojas de confecções calçados que com este inverno prolongado esperam melhorar as vendas.

Como estamos em plena pandemia do novo coronavírus, a volta desse frio mais intenso aumenta as possibilidades de resfriados e gripes.

O pedidos, já que aumentam os casos positivados de coronavírus, é para que continuem com todos os cuidados exigidos pelos protocolos, evitando sair à rua sem necessidade, e se realmente precisar sempre com uso de máscara, fazendo a higienização das mãos com álcool em gel.

Vera Soares Pedroso