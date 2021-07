ONG Amoras compartilha uma conquista que pode mudar outras vidas

A atuação da ONG Amoras, em Alegrete, é estritamente beneficente, sem fins lucrativos, se dá através de parcerias com o judiciário, nos acolhimentos de audiências de Maria da Penha, na Delegacia de Polícia em sala emprestada para realização de acolhimentos, nas escolas com rodas de conversa, na UERGS em parceria com FLD para curso de formação e o Projeto “Nem tão Doce Lar” e com o Nehyta Ramos onde foram realizados cursos profissionalizantes.

Em tempos de pandemia, a dinâmica mudou um pouco, mas o acolhimento e o trabalho incansável das voluntárias, não. Isso é comprovado em uma de tantas lutas e conquistas. A mais recente foi onde a união de forças mudou o destino de uma jovem.

Como inicia o texto colocado na página da ONG, a situação é mais uma, as integrantes da Amoras se deparam muito com o mesmo relato e auxiliando sempre e, desta vez, foi na hora certa.

Uma moça procura a Ong, desesperada, no dia do seu aniversário, pedindo auxílio para mudar sua vida. Queria um trabalho, para sair de um relacionamento abusivo, tóxico, cheio de violência moral e psicológica.

Deficiente visual e auditiva, tinha tentado distribuir currículos, sem sucesso. Foi então, que uma das voluntárias, da ONG, fez contato com a Empresa Peruzzo Supermercados, que ao ter a vaga, prontamente conseguiu encaixar essa moça no mercado de trabalho.

Viemos dar esse exemplo para que outras empresas o sigam. É assim que se empodera mulheres: dando-lhes oportunidades para libertação, financeira e emocional – descrevem as integrantes.

E continuam: se cada empresa se dispusesse a oferecer essas oportunidades, com certeza, conheceriam a gratidão de uma funcionaria, que não apenas conseguiu um salário mas, que agora, pode voltar a sonhar e a sentir-se viva novamente.

Nossa acolhida esta radiante! Isso não tem preço, tem um valor imenso!!!

Gratidão a direção da Peruzzo e que esse exemplo se espalhe, contaminando o mundo…



A parceria teve início quando a ONG foi procurada pela empresa para debater sobre violências, especialmente assédio moral no ambiente de trabalho, visando a prevenção dessas ocorrências na empresa. – conclui a nota.