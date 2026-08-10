Ong Amoras organiza quarta edição da exposição imersiva: Não tão Doce Lar

A vice presidente da ONG Amoras, advogada Letícia Biacchi Rosso, apresentou o projeto “Não Tão Doce Lar” desenvolvida por voluntárias. A iniciativa em parceria com a Fundação Luterana de Diaconia (FLD) simula o ambiente de uma residência com sinais sutis de violência, como garrafas de bebidas espalhadas, uma carta de pedido de desculpas acompanhada de flores secas e medicamentos no banheiro, permitindo que os visitantes identifiquem indícios que muitas vezes passam despercebidos.

Ela informa que conseguiram uma casa na área central e em contato com as lojas, conseguiram todos os móveis para montar o cenários da casa para a exposição. As pessoas vão vivenciar o cenário de uma residência com indícios de que houve violência doméstica contra mulher.

As visitações escolares poderão ser realizadas entre os dias 19 e 21 de agosto, das 9h às 17h, na Rua Coronel Cabrita, nº 89. Após a experiência, os estudantes participam de um debate para compartilhar suas percepções e refletir sobre a realidade da violência doméstica. A comunidade também está convidada a visitar a exposição.

Letícia Rosso destacou que a violência psicológica costuma anteceder a violência física e é uma das formas mais difíceis de identificar. Ela também ressaltou a importância da Lei Maria da Penha, das medidas protetivas e do incentivo para que as vítimas denunciem e busquem apoio, reforçando a necessidade de combater a cultura patriarcal e garantir às mulheres o direito de viver com segurança e dignidade.