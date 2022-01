Ônibus da Fronteira Oeste bate em dois veículos estacionados

De acordo com ocorrência, o condutor do transporte coletivo, seguiu a rota para não atrasar, já que é um horário de pico. Entretanto, no retorno, teria parado para conversar com os dois motoristas(proprietários), dos carros – um ônix e uma EcoSport.

Os veículos, que estavam estacionados na 1ª quadra da Avenida Assis Brasil, ficaram com danos na lateral. A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência.

Em contato com a empresa, o responsável disse que ocorreu acerto entre o proprietário da Fronteira Oeste e os motoristas.