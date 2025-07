Ônibus que partiu de Porto Alegre tomba em SC e deixa ao menos uma pessoa morta

Um ônibus que partiu de Porto Alegre tombou por volta das 4h desta terça-feira (22) na BR-101, em Laguna, no sul de Santa Catarina, deixando um homem morto e pelo menos oito passageiros feridos, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com destino a Curitiba, no Paraná, o ônibus teria 33 pessoas a bordo. No entanto, segundo a PRF, este número poderá ser revisado. O acidente ocorreu no km 296 da BR-101, pista sentido Norte, próximo à praia de Itapirubá, que fica no limite entre Laguna e Imbituba.

O motorista relatou à PRF que estaria muito escuro no momento do acidente, acabou se perdendo e saindo da rodovia. Os policiais informaram que o veículo ainda bateu em um poste antes de tombar, conforme registro de ocorrência policial.”O veículo colidiu com um poste da rede elétrica e tombou sobre a via marginal da rodovia, atingindo a linha férrea operada pela concessionária Ferrovia Tereza Cristina”, diz o documento.

Um morador que reside próximo ao local onde aconteceu o acidente, relatou que acordou com o barulho e quando foi à rua, escutou gritos de socorro dos passageiros e do motorista.

O ônibus pertence à Expresso Nordeste. A empresa ainda não se pronunciou sobre o acidente, mas disponibilizou um segundo carro para os passageiros que não se feriram continuar a viagem. O veículo acidentado só foi destombado no final da manhã.

Ônibus foi destombado somente no final da manhã desta terça-feira.PRF / Divulgação

A via principal segue liberada ao tráfego. Há interdição apenas na via marginal onde as equipes da CCR ViaCosteira permanecem atuando.

Entre os feridos, uma vítima em estado grave foi removida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, e uma vítima em estado leve foi levada para o Hospital São Camilo, em Imbituba, ambas pela equipe da ViaCosteira. Outros três feridos foram removidos pelo Samu e três pelo Corpo de Bombeiros para atendimento em Imbituba e no Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, em Laguna.

O que diz a CCR ViaCosteira

O trecho de rodovia onde aconteceu o acidente é administrado pela CCR ViaCosteira. Confira a nota da empresa:

“O Centro de Controle Operacional da CCR ViaCosteira foi acionado às 4h13 para atendimento a uma ocorrência no km 297 da pista norte da BR-101, no município de Laguna (SC). No local, um ônibus de dois andares saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

As equipes da concessionária, junto com o Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Federal, atuam no atendimento à ocorrência. Dentro do veículo, havia 33 ocupantes. Até o momento, foi confirmado um óbito no local, além de uma vítima feminina em estado grave, que está sendo removida para uma unidade hospitalar. As demais vítimas estão sendo avaliadas pelas equipes de resgate.

A via principal segue liberada ao tráfego. Há interdição apenas na via marginal.”

Fonte: GZH