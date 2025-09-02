OPAA e parceiros realizam mais uma ação no bairro Saint Pastous

Mais uma ação da ONG OPAA junto com clínica Mundo + Animal e Clínica Didi Pet e voluntários foi realizada, no último final de semana, no Bairro Saint Pastous. O objetivo foi cadastrar animais para serem castrados sem custos.

A veterinária Dileusa Alves, uma das voluntárias deste trabalho, relata que este projeto de castração é da Prefeitura com recurso livre. Ela diz que nesta ação foram cadastrados 60 animais e distribuídos 132 medicamentos para combater verminose.

Essas ações vem sendo realizadas pela ONG em bairros da cidade para facilitar acesse de quem tem animais de estimação e não tem com levar em clínica que são perceiras para fazer cadastros

O maior objetivo é fazer com que o máximo de animais sejam castrados para evitar assim, a reprodução desordenadas de cães e gatos em Alegrete.