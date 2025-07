OPAA e parceiros realizam mutirão de atendimento a animais domésticos no bairro Vila Nova neste sábado

Share on Email

Neste próximo sábado(5), a equipe da ONG OPAA, junto com veterinários, clínica Mundo Mais Animal e Dileusa Alves, que também é veterinária, estarão na praça Araci Baez no bairro Vila Nova. O objetivo é estar mais próximo e atender os pets daquele bairro.

O atendimento com consultas, vermífugos e cadastro para quem quiser fazer castrações será das 13h 30min às 16h 30min. Esse é um trabalho voluntários da ONG OPAA e parceiros com objetivos de orientar e ajudar os tutores com seus animais de estimação, visando mais saúde animal e um futuro controle de população de cães e gatos na cidade.

A OPPA vem realizando, sistematicamente, esses trabalhos em bairros da cidade com orientações técnicas e ajuda a quem cria animais domésticos.