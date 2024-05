OPAA e voluntários solicitam ração para alimentar cães perdidos na enchente

Share on Email

E, preocupados com estes animais, a OPAA e voluntários solicitam ração para alimentá-los, pois muitos deles estão a deriva em vários pontos de Alegrete.

Nara Leite, presidente da OPAA, com muita garatidão informa que uma emenda impositiva da vereadora Dileusa Alves de 95 mil chegou em boa hora. – Com este valor podemos comprar 10 casinhas, mais de 2,5 mil quilos de ração e vamos proporcioinar mais 200 castrações. É uma conquista de muita gratidão que podemos ajudar esses amigos de quatro patas. Ela diz que estão indo nos abrigos onde estão as famílias atingidas pela enchente cadastrando quem tem cães para possíveis castrações e deixaram um responsável que vai colocar rações aos cães.

Os protetores de animais solicitam a quem puder alimentar um cão excluido pela enchente que o faça. Eles são irracionais e não sabem o que está acontendo, ponderam.