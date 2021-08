OPAA organiza café colonial para levantar recursos e ajudar animais

Entidade protetora dos animais – ONG OPAA – se reinventa para permanecer viva e manter o trabalho que realiza há mais de doze anos. Com a pandemia os casos de abandono e maus tratos aumentaram vertiginosamente e a entidade que sobrevive apenas da realização de eventos e doações, enfrenta graves dificuldades financeiras, informou Nara Leite.

Para tentar manter as atividades, a ONG vai realizar no dia 21 de agosto, no Clube Casino, o tradicional Café Colonial.

Este ano, no entanto, o evento terá um formato diferente. Será servido no sistema drive thru e take away. No recinto do Clube haverá um desfile de modas que será transmitido via instagram de Bárbara Pedroso (@barbarapedroso) e pelo facebook da ONG OPAA, desfile com lançamento da coleção de primavera/verão das Lojas Território Beagle. Folk e La Boutique, também haverá apresentação da Escola de música Ibaldo.

Os recursos do evento vão servir para as castrações de animais e outras ações da OPAA que recebe dezenas de pedidos de ajuda diariamente. A entidade não recebe ajuda do Poder Público e depende de doações ou eventos. Desde que iniciou a pandemia em março de 2020 a OPPA não pode fazer eventos e devido a isso ficou sem caixa para tocar os projetos.

