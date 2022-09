OPAA quer que a Câmara vote lei do marco regualtório de animais

Share on Email

O marco regulatório de questões animais em Alegrete é um projeto de lei, da Vereadora Dileusa Alves (PDT) que visa atender, de forma ampla, diversos temas da causa animal, entre eles:

– Modelo de Criação do Canil Municipal: nosso canil existe de fato, mas não existe de direito e, mesmo tentando repassar verbas diretamente pro canil, não conseguimos. Se não fossem os projetos da ONG, as castrações não seriam realizadas.

– Regulamentação da criação de cavalos no município;

– Regulamentação de criação de caninos na cidade;

E muitos outros pontos que podem ser conferido, diretamente, no gabinete da vereadora Dileusa Alves (PDT).

Reunião com entidades defensoras dos animais sobre marco regulatório dos animais

Na sessão do último dia 5, o tema veio ao debate na sessão da Câmara de Vereadores para que a lei continue tramitando na casa e possa ser votada pelos vereadores, disse a veredora Dileusa Alves.

A vereadora diz que foi solicitado o adiamento de votação da Lei por duas sessões para ver o que o Executivo quer.

O projeto de Lei do Marco Regulatório dos Animais, conforme a vereadora é para regulamentar várias questões da causa animal que as secretarias já vem fazendo, mas houve uma outra interpretação. Ela diz que o texto foi feito com conhecimento de todos e houve parecer contrário da comissão de justiça e redação da Câmara, que aponta vício de origem e criação de obrigações ao Executivo.