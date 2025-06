OPAA realiza ações voluntárias em prol dos pets de bairros em Alegrete

Uma equipe de voluntários e veterinários da ONG ofereceu serviços essenciais a cães e gatos, atendendo tutores que levaram seus animais para procedimentos básicos.

Essa iniciativa da ONG visa facilitar o acesso a cuidados veterinários fundamentais para os animais da região. Durante as consultas, os profissionais puderam avaliar a saúde dos pets e orientar os tutores sobre os cuidados necessários. Também foram administrados vermífugos, contribuindo para a prevenção e o controle de parasitas internos.

Além disso, foram realizados cadastros para castração — uma medida fundamental no controle populacional de cães e gatos, que ajuda a prevenir o abandono e promove uma vida mais saudável e equilibrada para os animais.

A ação da OPAA no Bairro Maria do Carmo reforça o compromisso da organização com a causa animal e com a saúde pública em Alegrete, incentivando a guarda responsável e o bem-estar dos pets na comunidade.

A veterinária Dileusa Alves destacou a importância dessas ações: “As pessoas nos bairros muitas vezes estão longe de quem pode cuidar dos seus pets, por isso esse tipo de ação faz toda a diferença”. A próxima atividade da OPAA será realizada na Zona Leste, em data ainda a ser definida.