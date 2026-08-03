OPAA realiza quase 2 mil atendimentos entre janeiro e julho em Alegrete

A parceria entre a ONG OPAA (Organização de Proteção e Apoio aos Animais) e a clínica Mundo Mais Animal Veterinária e Pet Shop segue desempenhando um papel importante na proteção e no atendimento aos animais em Alegrete. De acordo com o relatório divulgado pela entidade, entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2026, foram realizados 1.896 atendimentos, demonstrando a grande demanda pelos serviços oferecidos no Município.

A OPAA atua principalmente no acolhimento e suporte aos animais em situação de rua, além de auxiliar famílias de baixa renda e promover ações voltadas ao controle populacional, adoção responsável e atendimento veterinário.

Segundo o balanço, foram contabilizados 955 atendimentos clínicos, além de 85 atendimentos de emergência em regime de plantão. O relatório também aponta a realização de 218 cirurgias, incluindo procedimentos ortopédicos, tratamento de piometra, retirada de tumores, cesarianas e cirurgias de emergência.

Outro destaque do período foi o trabalho voltado à castração, considerado uma das principais ferramentas para o controle da população de cães e gatos. Foram realizadas 331 castrações por meio de campanhas públicas e outras 142 castrações em sistema de baixo custo, totalizando 473 procedimentos nos sete primeiros meses do ano. parceria também possibilitou a adoção de 162 animais, todos entregues aos novos tutores com microchip, termo de adoção e acompanhamento posterior realizado pela ONG, garantindo maior segurança e responsabilidade no processo.

A parceria também possibilitou a adoção de 162 animais, todos entregues aos novos tutores com microchip, termo de adoção e acompanhamento posterior realizado pela ONG, garantindo maior segurança e responsabilidade no processo.

Atendimento para famílias do Cadastro Único

Um dos serviços oferecidos é por meio do convênio entre a Prefeitura de Alegrete e a OPAA. A iniciativa beneficia tutores inscritos no Cadastro Único, garantindo atendimento veterinário gratuito para seus animais.

O programa contempla consultas clínicas, cirurgias e exames de raio-X sem custos para os beneficiários. Já despesas como medicamentos, exames complementares e internações podem ser de responsabilidade do tutor, conforme a necessidade de cada caso.

Além disso, famílias com renda de até dois salários mínimos também podem acessar castrações com valores reduzidos por meio do convênio firmado entre a ONG e a clínica Mundo Mais Animal.

Banco de dados e acompanhamento

Todos os animais atendidos passam a integrar um cadastro da entidade, permitindo o acompanhamento dos casos e contribuindo para o controle das ações desenvolvidas pela ONG.

O trabalho é mantido com recursos provenientes do convênio com o poder público, doações da comunidade e ações de arrecadação promovidas pela própria entidade, que continua atuando como uma importante rede de apoio para animais em situação de vulnerabilidade em Alegrete.