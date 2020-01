OPAA segue trabalho de combate a carrapatos em cães e bairro

A ONG OPAA continua o trabalho de levar informações e medicamento contra vermes e carrapatos a cães de bairros de Alegrete.

A médica veterinária, Dileusa Alves, diz que já realizaram este trabalho no bairro Promorar. No último dia 29 estavam no bairro Palma e Romário conversando com moradores fazendo levantamento da população canina e oferecendo medicação contra vermes e carrapatos.

É uma atividade que envolve os presidentes de bairros que se mobilizam para buscar parceria para conseguir os medicamentos com veterinárias da cidade. A OPAA faz a logística do trabalho.

Realizar este trabalho, neste época, em que aumenta a temperatura e por conseguinte estas pragas é fundamental , enfatiza a Veterinária. Além de combater no animal é preciso também fazer a aplicação nos ambientes que também podem se infestar com pulgas, por exemplo.

Vera Soares Pedroso

Fotos: OPAA