Operação apura compra superfaturada de álcool gel em Uruguaiana com prejuízo de R$ 90 mil aos cofres públicos

A investigação, feita por meio de uma ferramenta de coleta de dados, identificou que a venda de álcool gel 70% à prefeitura foi feita por uma distribuidora de insumos laboratoriais localizada em Canoas. Foram vendidos 1.283 galões de cinco litros, cada um com preço unitário de R$ 150 – totalizando uma negociação de R$192.450,00 entre março e julho.

No entanto, comparado com o valor médio de mercado, que era de R$ 79,73 por unidade, o sobrepreço chegou a 88,1%. Cidades de porte semelhante ou inferior e distantes de Porto Alegre, por exemplo, tiveram contratos com preço muito mais baixo: em Lajeado, era de R$ 90, e, em Júlio de Castilhos, chegou a R$ 100.